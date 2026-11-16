(ANSA) - ROMA, 16 NOV - L'Italia perde il primato mondiale dei riconoscimenti Unesco legati al cibo, lasciando la vetta alla Turchia, in uno scenario globale che conta ormai "78 tradizioni, pratiche sociali, riti legati al cibo e all'alimentazione" riconosciuti patrimonio culturale dell'umanità. Un fenomeno in costante espansione, iniziato ufficialmente nel 2010 con l'iscrizione della dieta mediterranea: un momento spartiacque da cui, su scala globale, è diventato indiscutibile che anche il cibo sia espressione di identità culturale. A fotografare questo percorso e i nuovi equilibri internazionali è il secondo rapporto su Cibo e cultura, curato dal professor Pier Luigi Petrillo, direttore della Cattedra Unesco dell'università Unitelma Sapienza di Roma, e presentato in occasione della celebrazione della prima giornata mondiale della dieta mediterranea alle Nazioni Unite.

Da quella prima tappa del 2010, la corsa alle candidature non si è più fermata, spiega Petrillo, "solo per citare gli ultimi quattro anni, il numero di riconoscimenti legati al cibo è aumentato in modo esponenziale: nel 2023, 5 riconoscimenti, nel 2024 9, nel 2025 12 e a dicembre 2026 l'Unesco valuterà ulteriori 13 richieste di riconoscimenti di tradizioni alimentari come patrimonio culturale".

Proprio nell'ultimo anno gli equilibri ai vertici sono cambiati: l'Italia ha perso, nel 2026, il primato mondiale dei riconoscimenti culturali legati al cibo. La vetta appartiene ora alla Turchia, che guida la classifica con 7 riconoscimenti contro i 6 italiani (dieta mediterranea, arte del pizzaiuolo napoletano, transumanza, viticoltura ad alberello di Pantelleria, cerca e cavatura del tartufo e cucina italiana).

L'Italia è a pari merito ora con l'Azerbaijan, mentre subito dietro si piazzano Tunisia, Arabia Saudita, Marocco e Oman con 4 riconoscimenti ciascuno. Un sorpasso, quello turco, costruito soprattutto negli ultimi tre anni puntando molto sulle candidature transnazionali, ovvero valorizzando tradizioni alimentari condivise con altri Paesi della stessa area geografica.

Il rapporto sottolinea infine come l'Italia abbia comunque svolto un ruolo da apripista rispetto al binomio tra cibo e cultura, proponendo dal 2010 al 2020 quasi ogni anno una richiesta di riconoscimento per tradizioni legate alla tavola e all'agricoltura. Negli ultimi anni, tuttavia, la spinta propulsiva italiana si è fermata, lasciando campo libero ad altri Paesi: specialmente quelli asiatici — con Cina, Corea e Giappone in testa — stanno oggi puntando moltissimo sui riconoscimenti legati al cibo, tanto che la Cina quest'anno otterrà il riconoscimento per la cucina cinese nella sua interezza. (ANSA).

