(di Cristiano Pellegrini) (ANSA) - MONTALCINO (SIENA), 21 NOV - Regge l'urto dei dazi e la frenata dei consumi globali, chiudendo il 2026 con un giro d'affari stimato vicino ai 750 milioni di euro e una flessione contenuta al 2,7%. Il Brunello di Montalcino difende il suo primato nella fascia ultra-luxury grazie al balzo del Canada (+15%) e alla spinta inattesa dei Millennials, che compensano il calo registrato negli Stati Uniti (-8%). A fotografare la tenuta della denominazione toscana — 9,3 milioni di bottiglie stappate nel mondo a un prezzo medio appena sotto gli 81 euro — è l'Osservatorio Unione Italiana Vini (Uiv) presentato alla 35/a edizione di 'Benvenuto Brunello', in corso a Montalcino fino al 23 novembre dove è stata presentata l'annata della vendemmia 2022, che andrà in commercio nel 2027.

Nel dettaglio dei listini, il prezzo medio al consumo si attesta a 85 euro all'estero e a 74 in Italia, toccando un picco di 88 euro negli Usa. Proprio la frenata del mercato statunitense pesa sulla flessione complessiva (-3% a volume), ma viene bilanciata dal boom in Canada e dalla sostanziale tenuta dell'Italia (-1,2% a valore), che si conferma il primo Paese per spesa complessiva. Insieme, questi tre mercati assorbono i due terzi del valore globale. Segnali positivi arrivano da Danimarca e Austria (+3% entrambe), mentre arretrano Germania (-8%), Regno Unito (-7%) e Svizzera.

A trainare la domanda futura sono soprattutto i giovani adulti. Secondo l'analisi di Uiv, i Millennials rappresentano il target principale sia negli Usa (53% dei consumatori nella fascia 25-44 anni) che in Italia (35% tra i 29 e i 44 anni), mercati che valgono insieme il 60% della spesa globale. Se oltreoceano la sfida è ampliare la notorietà del brand — fermo al 20% contro quasi il 50% di Bordeaux e Borgogna — in Italia l'obiettivo è stimolare la scelta al consumo, dove spicca il ruolo delle donne under 34 (acquista il 47% di chi lo conosce).

Per questo il Consorzio guidato da Giacomo Bartolommei intensificherà nel 2027 la promozione, a partire dalla tappa newyorkese di febbraio.

Presentato anche l'identikit del vino Brunello 2022, il protagonista della manifestazione — definito "suadente, strutturato e sapido" dal progetto 'Brunello Forma' in vista del debutto sul mercato a gennaio 2027 — e la piastrella celebrativa della vendemmia 2026 firmata dal Centro Stile Piaggio per gli 80 anni di Vespa.

Sul versante istituzionale, i ministri Francesco Lollobrigida e Adolfo Urso hanno rilanciato in videomessaggio il valore economico delle Indicazioni geografiche. Lollobrigida ha definito Montalcino "un modello per l'agroindustria" che genera ricchezza sul territorio e alimenta il turismo enogastronomico, sottolineando che le Ig garantiscono "protezione nel mercato globale, non protezionismo". Urso ha invece invocato "una linea ferma dell'Ue" contro il fenomeno dell'italian sounding evidenziando come il Brunello cresca in controtendenza rispetto al calo dell'export vinicolo francese.

Sulla necessità di aprire nuove rotte commerciali è intervenuto anche il presidente di Ice Agenzia, Matteo Zoppas, esortando ad accelerare la diversificazione verso Mercosur, India e Australia con una comunicazione più immediata. (ANSA).

