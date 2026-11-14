(ANSA) - ROMA, 14 NOV - Campagna dura quella in corso per i produttori d'olio schiacciati tra nuovi problemi, la siccità e il caro-gasolio e i problemi di sempre: import selvaggio e remunerazione del prodotto insufficiente. Tra questi c'è chi, invece di mollare per attività più sicure, rilancia e scommette sull'attività di famiglia e punta più in alto.

E' la storia di Michele Monopoli, piccolo produttore di Bitonto (70 quintali di olio), diventato virale sui social (tra Instagram, Facebook, TikTok e Youtube dichiara oltre 3 milioni di follower) per i video ironici sugli influencer usati come contraltare per descrivere la sua vita nei campi. Dai fasti di Dubai alle campagne della Puglia. Monopoli, nei giorni scorsi in piazza per la protesta dei trattori, decide quindi di usare questa notorietà social per sostenere anche la sua attività di produttore agricolo. E da quanto racconta ci riesce bene.

"A causa della prolungata siccità, - racconta - ho dovuto intensificare notevolmente l'irrigazione degli alberi per riuscire a mantenere il prodotto vivo. A questo si è aggiunto il grave problema del caro gasolio, con prezzi compresi tra 1,30 euro e 1,40 euro al litro, che ha reso estremamente oneroso l'utilizzo di trattori e mezzi agricoli mettendo ancora più in ginocchio noi agricoltori".

Come risolvere questa situazione di sofferenza? "Secondo me, la questione si può risolvere alla radice semplicemente dando il giusto valore al prodotto finale che si tratti di olio, di grano, di vino o di qualunque altra eccellenza che derivi dalla terra. Quando al lavoro e ai costi reali non viene riconosciuto il giusto prezzo di mercato".

"Per quanto riguarda le proteste dei trattori, qualcosa l'abbiamo ottenuta: ultimamente, ad esempio, si sentono notizie di sequestri di oli spacciati per extravergini di oliva quando in realtà non lo sono. Tuttavia, lo sconto sul gasolio agricolo non basta assolutamente, perché il resto dei costi di produzione come concimi, pezzi di ricambio e fitofarmaci resta a livelli altissimi".

E la concorrenza sleale? "Il vero nodo cruciale che il governo non può ignorare è l'importazione incontrollata. Per questo rivolgiamo un appello diretto al governo e al ministro Francesco Lollobrigida: chiediamo con forza di mettere un limite serio e regolamentare le importazioni, che si tratti di olio, di grano o di qualsiasi altro prodotto che deriva dalla nostra agricoltura, per difendere il lavoro italiano". Monopoli ha le idee chiare: "È l'esecutivo che deve impuntarsi stabilendo che la grande distribuzione può anche acquistare questi prodotti, ma introducendo dei limiti chiari e precisi. Non si possono permettere importazioni senza limiti".

La nuova attività di Michele: "grazie ai social sono riuscito a creare un mio brand e consiglio assolutamente questa strada a tutti i piccoli, ma anche ai grandi produttori.

Ovviamente per un grandissimo produttore è più difficile. Una parte si riesce a vendere direttamente, mentre il resto bisogna inevitabilmente conferirlo alle cooperative o ai frantoi. Ed è qui che nasce il problema: quella parte destinata alle grandi distribuzioni, purtroppo, finisce inevitabilmente per essere svalutata".

Meglio coltivatore a Bitonto o influencer a Dubai? "Se rinascessi mille volte, tornerei per altre mille volte tra i miei ulivi a Bitonto. Ho una vita vera, fatta di gioie e di dolori, come è giusto che sia: non può andare sempre tutto bene.

Non è che a Dubai, facendo l'influencer, le cose vadano sempre a gonfie vele; la differenza è che lì sui social mostrano solo la bella vita e nascondono i momenti difficili per non perdere credibilità. Io invece, stando qui tra i miei ulivi, racconto tutta la realtà. Credo che una vita normale e concreta sia infinitamente più piena di quella di un influencer a Dubai. Ho una famiglia, ho tre figli e qui posso trasmettere loro dei valori e insegnargli un mestiere. A Dubai cosa potrei mai insegnargli? A stare seduti su un attico o a bordo piscina a non fare niente? No, non fa per me: preferisco 'spaccare le perchie' (la sua frase più famosa che vuol dire fare fatica, spaccare la legna grossa, le perchie in pugliese, ndr) tutta la vita".

(ANSA).

