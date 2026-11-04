(di Gianluca Pacella) (ANSA) - ROMA, 04 NOV - Supera l'esame del Senato il disegno di legge noto come 'ColtivaItalia' dopo che aveva già avuto il via libera della Camera. Ora è legge e saranno predisposti decreti attuativi per rendere spendibili i fondi nei primi mesi del 2027. Il ddl, nella fase di approvazione a Palazzo Madama, ha ricevuto l'ok con con 76 voti favorevoli, nessuno contrario e 64 astensioni. Ad astenersi le opposizioni, come preannunciato e come era accaduto anche alla Camera.

Il provvedimento stanzia oltre un miliardo di euro per il settore. In particolare, 70 milioni sono destinati al Fondo sovranità alimentare (grano tenero, orzo, mais, proteine vegetali); 300 milioni per l'allevamento italiano; 300 milioni per la competitività delle filiere locali e altrettanti per il nuovo Piano olivicolo nazionale 2026-2030. Previsti, inoltre, 150 milioni di euro per l'imprenditoria giovanile e femminile.

"Con l'approvazione definitiva del ColtivaItalia, diventa legge - ha commentato la premier Giorgia Meloni su X - un importante provvedimento a sostegno dei nostri agricoltori".

"Oltre un miliardo di euro di investimenti - ha proseguito - per sostenere chi ogni giorno, con sacrificio, passione e dedizione, lavora la nostra terra, custodisce le nostre tradizioni e contribuisce alla crescita dell'economia nazionale.

"Siamo arrivati all'approvazione definitiva di un provvedimento che presentai nel 2025. - dichiara il ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida - Il Parlamento ha avuto, su richiesta di maggioranza e opposizione, la possibilità di approfondirlo in maniera molto attenta e oggi è stato votato senza peraltro avere nessun voto contrario. E' un risultato molto rilevante perché vede, anche in un clima di pre-campagna elettorale con uno scontro su tutto, un Parlamento che riesce ad approvare, senza voti contrari, un provvedimento strategico, strutturale, il più grande piano per l'agricoltura che si registra nella storia repubblicana". Il ministro ricorda inoltre che il provvedimento prevede "oltre 1 miliardo e 150 milioni di interventi sui settori produttivi strategici per la nazione.

Soddisfazione per l'approvazione del Coltivaitalia al Senato arriva dalla rappresentanze agricole. Per Coldiretti "il via libera definitivo del Senato al ColtivaItalia rappresenta un risultato importante per il mondo agricolo e un passo avanti per rafforzare la sovranità alimentare del Paese, sostenere le produzioni nazionali, restituire reddito alle imprese e salvaguardare la salute dei cittadini". Sulla stessa lunghezza d'onda Cia Agricoltori italiani. "Dopo una lunga attesa, arriva finalmente - sottolinea l'organizzazione agricola - l'approvazione del ddl ColtivaItalia, un provvedimento necessario per dare ossigeno a un settore sempre più sotto pressione". "Ma ora è fondamentale - segnala Cia - accelerare sui decreti attuativi, perché le emergenze non aspettano e le risorse stanziate devono tradursi al più presto in aiuti concreti per le imprese agricole". "L'entità delle risorse stanziate con il cosiddetto Coltivaitalia' rappresentano - dichiara Copagri - una importante iniezione di fiducia e liquidità a favore dei produttori agricoli, stretti da mesi nella morsa tra il caro prezzi e il calo delle quotazioni". E anche Confagricoltura accoglie positivamente il via libera del Senato al ColtivaItalia, "che mette in campo - scrive la confederazione - un importante stanziamento di risorse per il settore primario". (ANSA).

