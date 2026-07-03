(ANSA) - TORNARECCIO, 03 LUG - Due premi Platinum e un Gold ai London International Honey Awards, una delle competizioni internazionali più selettive del settore: Apicoltura Luca Finocchio torna da Londra con un nuovo successo e conferma il ruolo dell'azienda di Tornareccio tra i nomi di riferimento dell'apicoltura italiana.

Il concorso, promosso da Confexpo e considerato una sorta di 'Mondiale del miele', ha visto in gara centinaia di prodotti provenienti da 36 Paesi dei cinque continenti. La cerimonia di premiazione si è svolta il 27 giugno al Courthouse Hotel Shoreditch di Londra.

Per l'ottavo anno consecutivo Apicoltura Luca Finocchio è risultata l'azienda italiana più premiata ai Liha. I riconoscimenti sono andati a Balsamiel©, nella categoria Infused Honey, con il Platinum Award; al miele di Acacia, ancora con il Platinum; e al miele di Arancio, premiato con il Gold.

"Ricevere tre premi in un concorso internazionale di questo livello è motivo di grande soddisfazione - commenta Luca Finocchio - Essere, per l'ottavo anno consecutivo, l'azienda italiana più premiata ai London International Honey Awards dimostra che il lavoro quotidiano, la cura degli alveari e la continua ricerca della qualità vengono riconosciuti anche a livello internazionale".

Particolare valore ha il premio assegnato a Balsamiel©, marchio registrato dell'azienda, nato dall'unione tra miele italiano ed estratti naturali balsamici. Da oltre cinquant'anni Apicoltura Luca Finocchio porta avanti un modello fondato sul rispetto delle api, della biodiversità e dei territori, anche attraverso il nomadismo apistico, seguendo le migliori fioriture della Penisola. (ANSA).

