"Cibo e culto dei morti": è il tema della 19/a edizione di Appetitosamente, il Festival regionale del buon cibo che si svolge a Siddi, in Marmilla, domenica 25 ottobre. Un percorso tra riti, sapori e memoria collettiva che coinvolge l'intero paese, trasformando strade, piazze, case e siti archeologici in luoghi di incontro e condivisione. Per tutta la giornata sarà possibile visitare "L'altro mercato. Il bello del fare", con la partecipazione di produttori e artigiani, e "Dietro l'angolo", curato da Officine Sonore, percorso di installazioni, proiezioni e interventi artistici dedicati al tema dell'edizione, realizzati anche grazie al lavoro degli abitanti di Siddi.

"Siddi è una comunità collaborativa - sottolinea il sindaco Marco Pisanu - che vede nella partecipazione dei cittadini una risorsa fondamentale per rafforzare la coesione del paese e renderlo sempre più attrattivo". Il filo conduttore della manifestazione è al centro di incontri, esperienze gastronomiche, musica e performance che ripercorrono le tradizioni legate al rapporto tra mondo dei vivi e dei morti.

Alle 11,30 Casa Steri ospita un incontro dedicato, tra racconti e degustazioni guidate, alle consuetudini e ai cibi legati al culto dei morti, con l'antropologa Alessandra Guigoni, le Signore della pasta di Siddi e Luciana Baso, vice delegata delle Donne del Vino Sardegna. A interpretare il tema attraverso la musica sarà Francesco Medda "Arrogalla", protagonista alle 9.30 alla Tomba di Giganti Sa Domu 'e S'Orcu, insieme a Lia Careddu e Carlo Spiga Makika, del progetto Morti candu bolis.

L'appuntamento terminerà con su murzu, l'antica colazione di metà mattina. Strade, case, giardini e parchi ospiteranno proposte gastronomiche realizzate con prodotti locali e di stagione, tra ricette della tradizione e sperimentazione. Musica dal vivo alla Tomba di Giganti Sa Domu 'e S'Orcu con Filippo Graziani Acoustic Duo in concerto.

Appetitosamente è organizzato dal Comune, dal Comitato Appetitosamente 2021, dalla Cooperativa Villa Silli e dalla Pro Loco, con la collaborazione della comunità di Siddi, associazioni, produttori e volontari. (ANSA).

