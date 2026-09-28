È stata approvata dall'attivo unitario di Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil e Confederdia l'ipotesi di piattaforma per il rinnovo del Ccnl Allevatori 2027-2030. L'ipotesi di rinnovo intende riconoscere e valorizzare le professionalità che operano in un comparto strategico per il made in Italy agroalimentare.



Sul piano economico, particolare rilievo assume la proposta di incremento salariale del 6,5% nel biennio 2027-2028, finalizzato a garantire il potere d'acquisto delle lavoratrici e dei lavoratori rispetto all'aumento del costo della vita. Mentre, per quanto riguarda gli aspetti normativi, la piattaforma è caratterizzata da molteplici novità, tra le quali: il rafforzamento della contrattazione decentrata, per rispondere maggiormente alle specificità organizzative, produttive e territoriali; la valorizzazione delle professionalità e dei percorsi di carriera, attraverso il riconoscimento delle competenze, delle responsabilità e dell'esperienza maturata; la richiesta di alcune indennità, come quelle per chi esercita attività di tutor, oppure opera in condizioni di disagio o con esposizione a condizioni climatiche particolari; l'ampliamento dei permessi e delle tutele individuali e per i familiari, per favorire una migliore conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro; la centralità della formazione e il rafforzamento della partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori.



"L'approvazione della piattaforma per il rinnovo del contratto nazionale - dichiarano i sindacati - rappresenta un passaggio fondamentale per sostenere il rilancio di un settore che svolge un ruolo essenziale a livello occupazionale, per l'economia dei territori, la sicurezza alimentare, i servizi di controllo della qualità e della tutela della salute pubblica, contribuendo al tempo stesso alla competitività e ai livelli di export dell'intera filiera zootecnica. In questo quadro, il sistema allevatoriale nazionale rappresenta un patrimonio di competenze e professionalità che necessita di sempre maggiore sostegno, valorizzazione e di un'attenzione costante da parte delle istituzioni". (ANSA).

