(ANSA) - AOSTA, 20 NOV - Un villaggio alpino, con una cinquantina di chalet in legno, un bosco di abeti, sentieri accessibili a tutti e anche un laghetto: si presenta così, nel centro di Aosta, il Marché Vert Noël, il mercatino natalizio delle Alpi, inaugurato oggi e aperto ufficialmente al pubblico da domani, fino al 6 gennaio. Tra le novità di quest'anno c'è un albero di Natale decorato con 400 palline e illuminato da 7.200 microcircuiti led. Si tratta per il presidente della Regione, Aurelio Marguerettaz, intervenuto oggi alla cerimonia del taglio del nastro, di "un prodotto unico, nato e cresciuto negli ultimi 18 anni, grazie alla creatività e alla laboriosità dei valdostani". Il sindaco di Aosta, Raffaele Rocco, ha evidenziato come il "villaggio" non sia destinato "solo ai turisti, ma anche a tutti i valdostani che protranno ritrovarsi nel periodo delle festività in un luogo così suggestivo".

Il Marché non è infatti soltanto un'attrazione turistica, con prodotti artigianali, enogastronomici e decorazioni natalizie, ma anche un'occasione di solidarietà e di coinvolgimento della comunità. Sono in programma iniziative benefiche a sostegno delle associazioni del territorio ed eventi che coinvolgeranno i quartieri della città. Il Comune metterà a disposizione alcuni gadget promozionali, tra cui notes, shopper in stoffa e apribottiglie, a fronte di offerte minime rispettivamente di 7, 5 e 5 euro, che saranno devolute ad alcune associazioni.

L'allestimento del mercatino aostano è promosso dal Comune di Aosta, in collaborazione con la Regione e la Chambre valdôtaine.

(ANSA).

