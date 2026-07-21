- L'Arancia Rossa di Sicilia Igp chiude la campagna 2025-26 con oltre 24 milioni di Kg in commercio. Lo rende noto il Consorzio di Tutela. "Quella appena conclusa - commenta Gerardo Diana, presidente del Consorzio di Tutela dell'Arancia Rossa di Sicilia Igp - è stata un'annata che ci ha messo di fronte a qualcosa che non avevamo mai visto prima.

Il ciclone Harry ha generato danni enormi, con raffiche di vento superiori ai 120 chilometri orari e conseguenze pesanti sia in campo, sia nelle fasi successive di lavorazione, eppure i nostri soci, sostenendo direttamente i costi e affrontando l'emergenza con grande senso di responsabilità anche nei confronti del consumatore, hanno saputo gestire una crisi straordinaria con intelligenza, organizzazione e lungimiranza".

"Alla luce di tutto - aggiunge il presidente - il saldo finale va letto come un successo perché partivamo da una situazione in cui si stimavano danni molto rilevanti, tra perdite agricole, prodotto caduto a terra e ulteriori scarti in lavorazione; invece, l'essere riusciti a portare avanti la campagna, garantendo qualità e serietà al mercato, è un segnale di grande forza della dell'Arancia Rossa di Sicilia Igp che esce da questa prova più forte, più consapevole e più organizzata di prima". Il Consorzio di tutela segnala che tra gli elementi incoraggianti dell'annata emerge la crescita dei canali online e della vendita diretta. (ANSA).

