(ANSA) - ROMA, 02 OTT - Un libro che mette al centro le persone, prima ancora delle ricetta: è questa la nuova idea editoriale che porta in libreria oggi Il Cucchiaio d'Argento con il volume "La Cucina che unisce". La pubblicazione è costruita insieme a dodici creator scelti tra i tanti che hanno risposto alla chiamata della community di Cucchiaio.it. Il libro contiene 60 ricette, curate a quattro mani da Tatjana Pauli (direttrice editoriale Il Cucchiaio d'Argento Libri) e Annalisa Musso (direttrice editoriale Cuchiaio.it). "I dodici creator - informa una nota - sono stati scelti per competenza e attitudine, senza farsi guidare solo dal numero di follower e dalle visualizzazioni e hanno condiviso il lavoro di confronto, verifica e analisi che accompagna ogni ricetta del Cucchiaio d'Argento e partecipato alla costruzione dei contenuti digitali che raccontano il progetto". Il cuore del libro sono cinque ricette firmate da ciascun creator, organizzate in cinque sezioni tematiche, ognuna con un racconto personale di chi le ha ideate e i piccoli aneddoti che accompagnano i piatti. Ogni ricetta è corredata da tempi di preparazione, cottura e riposo, da un livello di difficoltà e da un approfondimento dedicato alla storia del piatto. (ANSA).

