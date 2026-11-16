(ANSA) - ROMA, 16 NOV - Al via il primo concorso Birra Italiana in programma il 18 novembre 2026 promosso da Consorzio Birra Italiana e Coldiretti. L'evento, in programma al Simei di Fiera Milano Rho, certifica come la filiera nazioanale sia ormai un asset strategico per l'economia e l'export. Dai campi di orzo e luppolo fino alle tavole e ai pub di tutto il pianeta la birra artigianale da filiera agricola nazionale è il nuovo grande ambasciatore del Made in Italy. L'appuntamento coinvolgerà la mattina esperti e mondo della ricerca, mentre la premiazione dei vincitori avrà luogo dalle ore 14. Il format del concorso, ribalta le logiche tradizionali: a consegnare i primi premi per ciascuna categoria non sono addetti ai lavori locali, ma buyer esteri e importatori internazionali, giunti in Italia grazie al supporto dell'Agenzia Ice. (ANSA).

