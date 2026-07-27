Sarà il suggestivo chiostro di San Francesco ad Ascoli Piceno a ospitare dall'8 al 19 agosto la tredicesima edizione di Ascoliva Festival, il festival mondiale dell'oliva ascolana del Piceno Dop.

La principale novità del 2026 è proprio il trasferimento del Villaggio dell'Oliva nella nuova location, scelta per valorizzare ulteriormente uno degli appuntamenti enogastronomici più attesi dell'estate.

Il claim dell'edizione 2026 è "Impossibile resisterle", un chiaro richiamo all'oliva ascolana ripiena, simbolo della tradizione gastronomica picena e protagonista assoluta della manifestazione. Nel chiostro saranno presenti i produttori di oliva ascolana del Piceno Dop, affiancati da altri dodici piatti tipici della cucina locale.

Il programma prevede degustazioni, incontri culturali e gastronomici, laboratori e numerosi eventi dedicati al pubblico.

Tra questi l'Oliva Day, con le Olimpiadi dell'oliva, il Premio Ascoliva, destinato a chi si è distinto nella promozione del territorio, e la tradizionale gara delle massaie, in programma il 16 agosto, per eleggere la migliore oliva ascolana fatta in casa.

Le iscrizioni sono gratuite e possono essere effettuate inviando una mail a segreteria@ascoliva.it; regolamento disponibile sul sito dell'evento.

La manifestazione è patrocinata dal Comune di Ascoli Piceno e dalla Regione Marche, con la collaborazione del Consorzio di tutela e valorizzazione dell'oliva ascolana del Piceno Dop, del Bim Tronto e dei Musei Civici. (ANSA).

