(ANSA) - ROMA, 23 NOV - Assobibe accoglie favorevolmente gli emendamenti presentati in Commissione Bilancio della Camera ad ddl di Bilancio 2027 relativi alla sugar tax, raccogliendo l'appello lanciato dal settore alle Istituzioni e alle forze politiche. Apprezzamento particolare dell'associazione alla proposta di Forza Italia per la definitiva abrogazione, un intervento strutturale su un'imposta che, dopo sette anni di rinvii, continua a generare incertezza per le imprese.

Importante segnale anche da parte di Fratelli d'Italia, Lega, Italia Viva, e ancora Forza Italia, che propongono di ampliare il differimento previsto dal testo del Disegno di legge dal 1° luglio 2027 al 1° gennaio 2028, dando almeno la prospettiva di dodici mesi in cui lavorare per l'auspicato superamento definitivo.

"Ringraziamo Forza Italia per aver raccolto l'appello e portato in Parlamento la richiesta di cancellare definitivamente la sugar tax - dichiara il presidente Giangiacomo Pierini - un rinvio di sei mesi non risolve il problema, ma sposta solamente l'incertezza che da anni tiene fermi oltre 1 miliardo di euro di investimenti, impedendo alle imprese di pianificare. Ci auguriamo che il governo possa ascoltare questa richiesta e che il Parlamento la accolga, per evitare effetti devastanti sull'intera filiera e sui consumatori. Il comparto ritiene importante l'attenzione mostrata da FdI, Forza Italia, Italia Viva e Lega con emendamenti volti a garantire almeno un anno di rinvio qualora impossibile l'abrogazione". L'entrata in vigore dell'imposta, ricorda Assobibe, comporterebbe un aumento della fiscalità del 28% al litro, con un calo delle vendite del 16% nel biennio successivo, oltre 5mila posti di lavoro a rischio.

(ANSA).

