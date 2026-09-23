(ANSA) - ROMA, 23 SET - "Da giugno ad agosto, in tre mesi di questa estate bollente, c'è stato un aumento delle vendite di bibite a volume del 6,7%". Lo ha detto il presidente di Assobibe, Giangiacomo Pierini, al convegno sulla sugar tax, facendo una prima stima del mercato estivo. "Come settore - ha detto il presidente - i risultati sono molto diversi perché ad esempio le aranciate sono scese delo 0,6%, mentre le limonate sono aumentate del 12%, con i chinotti rimasti più o meno stabili +0,5%. Quindi complessivamente siamo cresciuti, ma se guardiamo i primi otto mesi dell'anno l'aumento è stato di poco più del 3%, il chè vuol dire che siamo partiti bassi a inizio anno abbiamo recuperato grazie al caldo dell'estate". Quanto al valore, ha spiegato Pierini "è molto variegato per la tipologia dei prodotti. A livello generale però si può dire che in questi stessi mesi è aumentato il costo dell'energia e di trasporto, come anche delle materie prime agricole e di packaging". (ANSA).

