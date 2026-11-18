Gli italiani conoscono la sugar tax ma non sono convinti della sua efficacia come misura di contrasto all'obesità: per 8 italiani su 10 meglio l'educazione delle imposizioni fiscali. È il quadro che emerge dall'indagine realizzata da AstraRicerche per Assobibe, l'associazione di Confindustria che rappresenta i produttori di bevande analcoliche in Italia. Se oltre 7 italiani su 10 sono informati, solo il 37% sa che colpisce anche le bevande senza zucchero.

Scetticismo sull'efficacia contro l'obesità: il 49% ritiene che nei Paesi in cui la tassa è in vigore, non l'abbia ridotta, né migliorato le abitudini alimentari (46%). La strada da percorrere per oltre 1 su 2 è eliminarla o sostituirla con programmi educativi, mentre circa 1 su 4 propone una riforma proporzionale alla reale quantità di zucchero contenuta nelle bevande.

Secondo l'indagine le bevande analcoliche possono far parte della propria alimentazione: il 56% ritiene che non sono la principale fonte di zuccheri nella dieta, il 47% che il consumo di zuccheri è diminuito negli ultimi dieci anni. Un riscontro che conferma l'importanza dell'impegno del settore che ha portato a una riduzione del 44% dello zucchero immesso in consumo e a una crescita delle varianti senza zucchero di circa 7,5 volte superiore, in valore assoluto, a quella delle versioni regular.

Un eventuale aumento dei prezzi delle bevande analcoliche causato dall'entrata in vigore della sugar tax, prevista per il 1° luglio 2027 dopo un rinvio di sei mesi nella bozza della legge di Bilancio suscita tre principali preoccupazioni: i rincari per i consumatori (68%), il rischio occupazionale (57%) e il calo di produzione e vendite (56%). I consumatori ritengono che la soluzione non risieda nelle tasse, bensì nella consapevolezza e nell'informazione.

