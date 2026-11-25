(ANSA) - ROMA, 25 NOV - "A nome di AssoBirra desidero esprimere il mio ringraziamento alle forze politiche di maggioranza e opposizione che hanno sostenuto l'emendamento alla Legge di Bilancio a favore della birra alla spina". Lo fa sapere Federico Sannella, presidente di AssoBirra, in merito al bonus birra 2027 che propone un credito d'imposta di 5 euro per ettolitro acquistato in fusto, fino a 500 euro per locale.

"Favorire la birra alla spina - precisa il presidente - significa sostenere migliaia di operatori della ristorazione e, con loro, l'intera filiera birraria italiana, dall'agricoltura alla produzione, dalla distribuzione ai punti di consumo, promuovendo al contempo un modello di packaging sostenibile, in linea con i principi dell'economia circolare. La convergenza trasversale delle forze politiche - conclude - testimonia l'importanza economica, sociale e ambientale del nostro comparto e rappresenta un significativo segnale di attenzione verso il futuro della filiera birraria italiana". (ANSA).

