(ANSA) - ROMA, 25 SET - Si è concluso il cambio di stagione nei mercati: la frutta estiva cede il passo a quella autunnale con cachi e zucche che fanno il loro ingresso. Buone notizie per gli amanti del pesce in vista della ripresa delle attività anche nel basso Adriatico: ottime le alici che rispetto alla settimana scorsa costano oltre il 30% in meno con quotazioni all'ingrosso tra 3 e 7 euro/kg. Tornano i consigli de La Borsa della Spesa di Bmti e Italmercati, con il supporto di Consumerismo No Profit, per orientarsi tra prezzi e prodotti della settimana.

L'uva da tavola resta la protagonista con un'offerta abbondante e prezzi in ulteriore discesa, dalla Vittoria all'Italia, tra 1,50-1,80 euro/kg, alla varietà Pizzutello intorno a 2 euro/kg.; quella senza semi, più richiesta, scende verso i 2-2,50 euro/kg, ben al di sotto dei livelli dei mesi scorsi. I fichi d'India bastardoni entrano con prezzi tra 1,10 e 2,80 euro/kg. Fanno il loro esordio i primi cachi vaniglia campani, a 1,50 euro/kg: il classico segnale che l'autunno è ufficialmente arrivato almeno nei mercati. Tra gli ortaggi si chiude la produzione in pieno campo e parte quella in serra, come zucchine, melanzane e peperoni, con l'offerta che si riduce leggermente per le insalate con listini più alti. Le zucche, vera novità autunnale hanno quotazioni in calo del 3,2% in una settimana; convenienza anche per i cavoli cappucci intorno ad 1 euro/kg. Nel banco del pesce lo spada è in piena pesca sia nel Tirreno che nell'Adriatico, con prezzi tra 14 e 16 euro/kg. I lanzardi segnano un calo del 12,5% in una settimana, mentre il polpo verace è disponibile in buona quantità a 11,50-13 euro/kg.Le alici registrano un'ottima settimana di pesca e il calo più marcato della settimana, -31,6%, Stabile, infine la vongola lupino intorno a 5,50 euro/kg. (ANSA).

