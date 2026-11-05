(ANSA) - ROMA, 05 NOV - Torna il premio Bandiera Verde Cia con la consegna dei riconoscimenti a 10 aziende agricole, 2 Comuni, 3 iniziative extra-aziendali e un Premio Speciale. La cerimonia della XXIV edizione si è svolta oggi a Roma nella Sala della Regina di Palazzo Montecitorio. Filo conduttore di Bandiera Verde 2026 il ruolo strategico dell'impresa agricola nella tenuta economica e sociale delle aree interne. Dalle Langhe alla Calabria le realtà protagoniste dell'evento di premiazione.

Per la nuova edizione il Premio Bandiera Verde Gold è assegnato ai "Poderi Luigi Einaudi", storica azienda dell'omonima famiglia e attiva nel riconoscimento della Docg Dogliani. Il Premio Speciale è andato invece al Consorzio Uomini di Massenzatica, esempio di proprietà collettiva che coniuga gestione condivisa delle risorse e iniziative di economia sociale. Nella catogoria premi extra-aziendali il riconoscimento Agri-Territorio alla rubrica di Rai News 24 "Sapori e Colori", per aver contribuito a raccontare un'agricoltura che è parte integrante del Paese. Agri-Scuola è stato asssegnato all'Istituto Tecnico Agrario "Cosimo Ridolfi" di Scerni (Chieti). Il premio Agri-Cultura è andato al film "Benvenuti in campagna", diretto da Giambattista Avellino, per aver portato sul grande schermo, con ironia e sensibilità, la complessità del lavoro agricolo e i suoi protagonisti. I Comuni, sul podio: Viggiano (Potenza), per la valorizzazione dell'identità culturale e agricola della Val d'Agri e l'impegno nella sostenibilità, e Imola (Bologna), per la promozione delle filiere agroalimentari locali e i progetti di transizione ecologica.

"Le esperienze premiate - commenta il presidente nazionale di Cia, Cristiano Fini - dimostrano che l'agricoltura genera economia e occupazione, contribuendo alla tenuta delle comunità.

Per Cia il diritto a restare non è uno slogan, ma un impegno concreto". (ANSA).

