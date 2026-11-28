(ANSA) - ROMA, 28 NOV - Una produzione di 55 milioni di bottiglie per un giro di affari stimato tra i 255 - i 280 milioni di euro franco cantina: sono questi i numeri, al 2025, del Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato comunicati in occasione del Barbera d'Asti Wine Festival 2026, che chiude il 2 dicembre nell'Astigiano, dopo un calendario di appuntamenti a Milano e Merano rivolto a giornalisti, professionisti, operatori del settore e appassionati, con un un talk dedicato ai temi del progetto, uno show cooking sulla sostenibilità nello spazio Le Cattedrali Relais. Al centro dell'intera iniziativa, giunto alla terza edizione, il racconto della Barbera d'Asti e le altre denominazioni tutelate non soltanto attraverso le caratteristiche dei vini, ma anche attraverso il patrimonio paesaggistico, la storia produttiva e le competenze che rendono il Monferrato una delle realtà più riconoscibili del panorama vitivinicolo italiano.

La terza edizione del Wine Festival - segnalano dal consorzio - è anche il collegamento con Born Sustainable, progetto europeo che mette al centro la sostenibilità ambientale, economica e sociale delle filiere produttive. L'iniziativa coinvolge tre realtà consortili: il Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato, il Consorzio di Tutela del Roccaverano Dop e il Consorzio Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg. La manifestazione - è segnalato - offre l'opportunità di riportare l'attenzione sulla ricchezza delle denominazioni tutelate dal Consorzio: accanto alla Barbera d'Asti Docg, il patrimonio enologico comprende denominazioni come Nizza Docg, Ruchè di Castagnole Monferrato Docg, Terre Alfieri Docg, Grignolino d'Asti Doc, Freisa d'Asti Doc e diverse altre espressioni del territorio. (ANSA).

