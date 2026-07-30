(ANSA) - MILANO, 30 LUG - Si è rinnovata anche per l'anno scolastico 2026-2027 la collaborazione tra Barilla e Fondazione Intercultura ets. Una partnership storica avviata nel 2000 con l'Associazione Intercultura Aps e che, dal 2007, si è consolidata e ampliata sotto l'egida della Fondazione Intercultura ets, integrando alla mobilità studentesca anche la ricerca scientifica e la formazione del personale scolastico.

In oltre venticinque anni di collaborazione sono 53 le ragazze e i ragazzi che hanno potuto vivere un percorso internazionale grazie alle borse di studio istituite grazie al sostegno di Barilla, a fronte di 158 candidature raccolte nel corso delle diverse edizioni del programma. Il progetto integra il sostegno ai figli delle persone Barilla che operano nelle sedi e negli stabilimenti italiani del Gruppo e frequentano la scuola secondaria di secondo grado con attività di formazione docenti e di ricerca scientifica. Un'iniziativa che continua a rappresentare un investimento nella formazione delle nuove generazioni e del personale scolastico, offrendo ai giovani l'opportunità di confrontarsi con culture diverse e sviluppare autonomia, capacità di adattamento e competenze interculturali.

Le destinazioni scelte dai borsisti Barilla raccontano la dimensione internazionale del progetto: il 56% degli studenti ha svolto il proprio programma in Nord America, il 30% in Europa, l'11% in Sud America e l'1% in Asia, vivendo un'esperienza di immersione culturale e scolastica all'interno di famiglie ospitanti e frequentando istituti locali. Gli Stati Uniti rappresentano il pilastro storico dell'iniziativa con 21 partenze, soprattutto nei primi anni della collaborazione, mentre il programma si è progressivamente aperto anche all'America Latina. (ANSA).

