- Birra del Borgo comunica di aver raggiunto un accordo al termine del percorso di confronto avviato nelle scorse settimane in relazione alla cessazione dell'attività dello stabilimento di Borgorose.

L'accordo raggiunto riguarda la totalità dei dipendenti interessati dalla procedura e ha ottenuto l'adesione di tutti i 20 lavoratori coinvolti.



L'intesa, si legge in una nota dell'azienda, raggiunta "attraverso un dialogo costante tra le parti, prevede un pacchetto di misure economiche significativamente migliorative rispetto a quanto previsto dalla normativa applicabile a sostegno dei lavoratori interessati insieme all'attivazione di un supporto alla ricollocazione tramite primario operatore del settore".



"Accogliamo positivamente il raggiungimento dell'accordo, che conclude un confronto lungo e articolato, affrontato dall'azienda con serietà, responsabilità e attenzione alle persone" ha dichiarato Leonardo Volpicella, amministratore delegato di Birra del Borgo.



La società spiega inoltre che: "resta la disponibilità a valutare l'eventuale cessione degli asset industriali a soggetti interessati, a fronte di proposte concrete e sostenibili. La società continuerà a mantenere un confronto aperto e costruttivo nelle successive fasi di attuazione dell'accordo.



Birra del Borgo ringrazia la Regione Lazio, Unindustria, le Organizzazioni Sindacali e le rappresentanze dei lavoratori, Rsu e Rsa, per il contributo e la disponibilità dimostrati nel corso del confronto, nonché il sindaco di Borgorose, Mariano Calisse, per la sensibilità e l'attenzione riservate ai lavoratori durante tutto il percorso". (ANSA).

