(ANSA) - PESCARA, 13 NOV - "Le birre artigianali abruzzesi sono sempre più presenti sul mercato nazionale e internazionale, è un settore in continua crescita e sempre più apprezzato, soprattutto dai giovani, che dimostrano spesso di preferire le produzioni locali ai grandi marchi industriali. È un motivo di orgoglio per la Regione che continua a sostenere gli imprenditori che con coraggio e determinazione investono quotidianamente sul territorio". Così il presidente della Giunta regionale abruzzese, Marco Marsilio, partecipando nel pomeriggio al taglio del nastro per l'inaugurazione ufficiale della quarta edizione del Festival delle Birre d'Abruzzo al Padiglione Becci del Porto Turistico di Pescara.

L'evento è promosso dalla Regione Abruzzo tramite il Dipartimento regionale Agricoltura, che si avvale dell'organizzazione dell'Arap, l'Azienda Regionale delle Attività Produttive, nel ruolo di braccio operativo. Oltre a Marsilio, all'inaugurazione hanno preso parte il sindaco di Pescara, Carlo Masci, il consigliere regionale Vincenzo D'Incecco, il direttore generale del'Arap, Antonio Morgante.

Sono 12 i birrifici protagonisti quest'anno: Nabo' srl; Parco della birra Società Agricola ARL; Birrificio Rosa d'Oro; Birrificio Maiella di Di Prinzio Massimiliano; Delphinbeer di Giuseppe Villani; Società Agricola Montana SS; Agricola Marsos Birra; Soc. Agr. Malam di De Luca SS; Hopera di Marrone Antonella; Epidauro SRL - Birrificio Abruzzese; Birrificio Mezzopasso; Fermento Marso Srl.

Il festival si articolerà come ogni anno in spazi espositivi e di vendita e food truck, momenti istituzionali e convegni dedicati, attività attrattive e ludiche sempre improntate alla valorizzazione del prodotto e della sua storia, masterclass dedicate al prodotto.

"I numeri crescono in maniera costante ogni anno e lo dimostrano anche le presenze a questo importante evento che per noi rappresenta non solo un momento di festa, ma anche un'occasione di promozione che ci consente di far incontrare produttori e consumatori" ha detto D'Incecco, promotore della legge per la valorizzazione e la produzione birraia artigianale.

Le 12 aziende brassicole avranno anche l'opportunità di incontrare operatori Ho.Re.Ca . e buyer nazionali e internazionali. Saranno presenti inoltre cinque operatori food e non mancherà l'intrattenimento di spettacoli musicali. (ANSA).

