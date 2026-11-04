(ANSA) - MONTESILVANO, 04 NOV - Produzione in crescita, nuovi investimenti e una presenza sempre più significativa sui mercati nazionali e internazionali: è il quadro del comparto brassicolo abruzzese illustrato ieri sera a Montesilvano, durante l'evento organizzato al ristorante 'La Taverna del Conte' per presentare la quarta edizione del Festival delle Birre d'Abruzzo, in programma dal 12 al 15 novembre al Porto Turistico di Pescara.

All'incontro hanno partecipato oltre 50 persone tra giornalisti, rappresentanti istituzionali, influencer e imprenditori dei 12 birrifici protagonisti della manifestazione: NABO' Srl, Beer Park Società Agricola, Birrificio Golden Rose, Birrificio Maiella, Delphinbeer, Società Agricola Montana, Agricola Marsos Birra, MALAM, Hopera, Epidauro Srl - Birrificio Abruzzese, Spazio Birra Srl - Birrificio Mezzopasso e Fermento Marso Srl.

Il festival, promosso dalla Regione Abruzzo attraverso il Dipartimento Agricoltura e organizzato da Arap, punta a valorizzare una filiera che coniuga produzione artigianale, ricerca e legame con il territorio, offrendo alle aziende occasioni di incontro con operatori Horeca e buyer italiani e internazionali.

"Siamo orgogliosi di aver creduto in questo progetto - ha dichiarato il consigliere regionale Vincenzo D'Incecco, primo firmatario della legge regionale sulla valorizzazione della produzione brassicola artigianale -. La crescita del settore è merito delle energie e delle capacità degli imprenditori che hanno scelto di investire sul nostro territorio".

Il dirigente regionale Carlo Maggitti ha ricordato il ruolo della normativa introdotta nel 2021. "Una grande intuizione - ha detto -: oggi siamo protagonisti in contesti nazionali e internazionali, a dimostrazione della crescita e dell'importanza dei birrifici agricoli e artigianali abruzzesi".

Per il direttore generale di Arap, Antonio Morgante, "siamo cresciuti anno dopo anno e siamo arrivati a 12 birrifici". La manifestazione proporrà spazi espositivi e di vendita, food truck, convegni, masterclass e spettacoli musicali. (ANSA).

