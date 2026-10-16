(ANSA) - MILANO, 16 OTT - Passa di mano Rispo Group, produttore italiano di specialità surgelate premium, attraverso Rispo, Garbo, Gela e Panificio Villa. A vendere sono in fondi gestiti da Europe Capital Partners e a comprare è un altro fondo, Bluegem Capital Partners, che dall'anno scorso ha come azionista strategico di minoranza Lagfin, la società della famiglia Garavoglia che controlla Campari.

Il management team di Rispo reinvestirà al fianco della società di private equity mantenendo una quota di minoranza nel gruppo. L'operazione è soggetta alle consuete autorizzazioni regolamentari e alle condizioni previste.

Fondata nel 1991 Rispo, che a sede a Maddaloni (Caserta), con Garbo, Gela e Panificio Villa produce specialità italiane come arancini, supplì, olive all'ascolana e fiori di zucca, oltre a pinsa e focaccia romana. Impiega oltre 250 persone e ha più di 750 clienti attraverso i canali della ristorazione professionale (foodservice), della vendita al dettaglio e del B2B, in Italia e in oltre 15 Paesi. Nel 2026 il gruppo prevede ricavi superiori a 90 milioni di euro e un ebitda di circa 14 milioni.

L'ambizione ora è di partire dalle basi di Rispo per creare una piattaforma paneuropea nel settore delle specialità surgelate premium made in Italy. Insieme ai manager Bluegem si concentrerà sull'accelerazione della crescita internazionale, in particolare nel segmento premium della pinsa e della focaccia romana surgelate dove la domanda all'estero è in rapida espansione.

Per Bluegem Rispo è il secondo investimento in meno di tre mesi, dopo l'operazione relativa a The Béaba Suavinex Group, siglata questa estate. (ANSA).

