(ANSA) - MILANO, 23 NOV - Bolton, il grande gruppo italiano conglomerato, che opera nell'alimentare ma anche nel settore cura della casa e della persona, degli adesivi e della cosmetica, debutta nel fresco acquisendo Foodlab, specializzate nella lavorazione artigianale del salmone affumicato e di altri prodotti ittici.

Quella delle proteine di alta qualità è "una categoria ad alto potenziale di sviluppo e un prodotto ad alto valore nutrizionale, complementare alle attività storicamente presidiate" sottolinea una nota.

Fondata nel 2000 dai fratelli Gianpaolo, Francesco ed Elisabetta Ghilardotti a Polesine Zibello, nel cuore della Food Valley parmense, opera con il proprio marchio Fumara e attraverso produzioni private label e nell'esercizio 2025-2026 ha raggiunto un fatturato di circa 54 milioni di euro. L'azienda lavora circa 3.000 tonnellate di prodotto all'anno. (ANSA).

