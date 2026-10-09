(ANSA) - ROMA, 09 OTT - "La cucina italiana può essere prodotta e replicata anche in maniera a catena. Rimane sempre la professionalità, il nostro made in Italy dal punto di vista di prodotto, di materia prima, perchè se c'è la materia prima, c'è la qualità, si può anche metterla in catena". Lo ha affermato lo chef Alessandro Borghese a margine dell'incontro 'La Distribuzione Moderna al servizio dei consumi fuori casa.

Mercato Ho.Re.Ca. e valore del Made in Italy'.

"La distribuzione - ha aggiunto - è legata naturalmente alla ristorazione, ma questo discorso adesso si sta ampliando. Tutto quello che era il mondo del cash and carry si sta specializzando, anche gli stessi canali Horeca stanno diventando sempre più tailor made verso la ristorazione, verso noi cuochi, lavorando su materie prime di nicchia con piccoli produttori, perché la nostra grande cucina regionale italiana è fatta di piccoli produttori e quindi i grandi canali di distribuzione stanno lavorando sul territorio italiano, che è diverso da tutto quello europeo, per cercare di far arrivare i prodotti migliori ai ristoranti italiani da nord a sud e questa è una cosa molto interessante". (ANSA).

