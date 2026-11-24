(ANSA) - ROMA, 24 NOV - "ll Black Friday è un'opportunità per il prosecco e per qualsiasi prodotto, perché arriva in un momento in cui il mercato torna a crescere e il consumatore cerca il regalo italiano". Lo afferma Sandro Bottega, presidente di Bottega SpA, azienda vitivinicola veneta. "Ci sono - aggiunge Bottega - diversi modi per promuovere un prodotto, alcune volte facendolo assaggiare, per esempio; il Black Friday invece si propone di proporre direttamente l'acquisto sotto costo in modo da poter provare un prodotto. Nei primi nove mesi del 2026 l'export di spumanti italiani è tornato in positivo con oltre il 4% in valore, e il prosecco è il traino. È un segnale importante dopo un primo semestre difficile per il vino italiano" "Il Black Friday per noi - prosegue - non è solo online, è in aeroporto, nel packaging regalo, nell'aperitivo. Lì il cliente compra l'esperienza e se è positiva, la porta con sé e la ripete anche quando non c'è il Black Friday". "Il consumatore - conclude Bottega - si orienta su prodotti 'frizzanti', più leggeri, conviviali, da aperitivo. Il prosecco è perfetto per questo; noi offriamo solo prosecco Millesimato con annate storiche che oggi manifestano la loro migliore qualità, come il 2021, perché ogni persona possa scegliere per qualità e volontà di spesa. Nel Black Friday questo significa non svendere, ma dare scelta. E chi assaggia ora, torna anche a Natale e a Capodanno". Nel 2025 - è ricordato in una nota - il Prosecco Doc ha chiuso a 667 milioni di bottiglie, con l'82% destinato all'estero per un valore al consumo di 3,6 miliardi di euro. Per il 2026 il Consorzio prevede 670 milioni di bottiglie. E' segnalato inoltre che nel primo semestre 2026, mentre il vino fermo cala del 4% nei 21 principali mercati, il prosecco cresce del 3%. (ANSA).

