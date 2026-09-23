(ANSA) - DOURADOS, 23 SET - Petrobras ha iniziato a giugno nella raffineria Revap di São José dos Campos, nello Stato di San Paolo, la produzione del bitume Cap Pro R utilizzando olio tecnico di mais (Tco), sottoprodotto della lavorazione del mais per l'etanolo. Il Tco è fornito da Inpasa, una delle principali bioraffinerie di cereali dell'America Latina, che trasforma mais e sorgo in etanolo, oli vegetali, grani essiccati di distilleria con solubili per l'alimentazione animale (Ddgs) ed energia. Nel 2025 il gruppo ha trasformato 11,6 milioni di tonnellate di cereali, producendo 5,4 miliardi di litri di etanolo, 2,7 milioni di tonnellate di Ddgs e 284.900 tonnellate di olio grezzo.

Lo stabilimento di Dourados, nello Stato del Mato Grosso do Sul, produce inoltre etanolo neutro, olio semiraffinato e acidi grassi per i settori chimico e dei biocarburanti. La produzione del nuovo asfalto Petrobras ha raggiunto 95.000 tonnellate. "La nostra strategia è andare oltre la generazione di energia, aggregando valore alla produzione", afferma Rafael Verruck, direttore Inpasa per il commercio del mercato interno, gli oli e i Ddgs. "Nei periodi di punta arriviamo a quasi 5.000 camion al giorno nelle nostre sei unità in Brasile", dice all'ANSA Bruno Maier, responsabile degli affari internazionali di Inpasa. Il manager evidenzia anche i rapporti con imprese italiane e la possibilità di sviluppare nuove applicazioni dei biocombustibili. (ANSA).

