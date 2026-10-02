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- RIO DE JANEIRO - Il festival delle favelas di Rio de Janeiro, in corso fino al 30 ottobre, é rientrato nella short list delle quattro candidate al titolo di miglior festival culinario dell'America Latina ai World Culinary Awards 2026. Secondo quanto riferisce l'ong Redes da Maré, promotrice della manifestazione, il vincitore sarà annunciato il 14 ottobre.
Il festival 'Comida de Favela' riunisce 16 locali della Maré, un complesso di 15 comunitá nella zona nord della città.
Il menu racconta il territorio: dalle influenze nordestine alla tradizione della pesca nella baia di Guanabara. Fra le proposte figurano pollo con fagioli verdi, carne essiccata e la feijoada ai frutti di mare, variante del celebre piatto a base di fagioli e carne suina. (ANSA).