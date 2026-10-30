(ANSA) - SORRENTO, 30 OTT - «Come Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop dobbiamo investire in innovazione per preservare la tipicità del prodotto. E dobbiamo farlo sempre di più tenendo in considerazione che saremo competitivi solo se presentiamo un prodotto di alta qualità e teniamo un forte legame con il territorio». Lo ha detto a Sorrento il direttore del generale del Consorzio di tutela della Bufala Dop Piermaria Saccani, che si è detto molto soddisfatto del World Buffalo Congress, «che abbiamo riportato in Italia dopo quasi 20 anni. Non ci aspettavamo questa grande partecipazione, con oltre 500 iscritti da tutto il Mondo. Ciò dimostra il forte interessse che c'è nel Mondo per la Campania e la mozzarella di bufala dop». (ANSA).

