(ANSA) - CATANIA, 07 LUG - "Siamo davanti ad un'evoluzione meravigliosa dell'azienda Sibeg con un magazzino automatizzato verticale unico in Italia da 43mila posti pallet con investimenti da 51 milioni ed unico in Italia". Lo ha detto a Catania Luca Busi, general manager di Sibeg Coca-Cola, a margine dell'incontro dell'avvio per la nuova piattaforma logistica verticale automatizzata nello stabilimento del capoluogo etneo.

"Siamo estremamente orgogliosi - ha aggiunto - di fare oggi la cerimonia e la posa della prima pietra per questa esperienza meravigliosa e di vedere un'azienda che ha il coraggio di investire per questo percorso di evoluzione nel territorio siciliano".

"In fatto di ambiente e di sostenibilità - ha ricordato Busi - avremo un impianto fotovoltaico sopra ai tetti del magazzino automatizzato e quindi sono tutti investimenti previsti dalla nostra roadmap per raggiungere zero emissioni". "Dal punto di vista istituzionale - ha osservato - ci sono arrivati tanti bei messaggi e ricordo anche quello del ministro Adolfo Urso. Questa è un'azienda privata - ha precisato il general manager di Sibeg Coca-Cola - che riesce a lavorare con una 'Global Company' e la riesce a trasformare in un'azienda familiare, innovativa e a chilometro zero".

"Proviamo a fare del nostro meglio come tutti i miei 449 collaboratori, oltre all'inserimento di 24 nuove risorse, ogni volta che entriamo in azienda - ha infine sottolineato Busi - e proviamo a dare il massimo e con orgoglio sappiamo di essere un punto di riferimento su questo territorio. A Catania siamo la prima azienda con questo magazzino a doppio senso di automatizzazione ed anche i primi a zero emissioni e quindi, insomma, due volte primi". (ANSA).

