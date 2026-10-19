(ANSA) - ROMA, 19 OTT - Nuovo riconoscimento per la cantina veronese a conduzione biologica Ca' Rugate di Montecchia di Crosara, unica azienda veneta premiata dalla Guida Slow Wine, edita da Slow Food Editore e dedicata al vino in Italia. L'edizione 2027 della Guida, dedicata a Carlo Petrini primo curatore della Guida, ha assegnato a Cà Rugate il Premio per l'Accoglienza, uno dei sette premi speciali assegnati sulle 2059 cantine visitate. "Per la nostra cantina questo riconoscimento premia il nostro progetto costruito intorno alla cantina che unisce memoria, educazione e inclusione" racconta l'enologo e titolare di Ca' Rugate Michele Tessari.

La famiglia Tessari, che produce vino da quattro generazione nella Val d'Alpone allargandosi poi nella zona del Valpolicella, ha inaugurato un museo del Vino nel 2008: la struttura raccoglie oltre 150 strumenti e racconta attraverso di essi gesti, persone e vita contadina del Novecento; dal 2019 è anche Fattoria Didattica e dal 2023 Fattoria Sociale, prima realtà vitivinicola veneta a ottenere questo riconoscimento.

Aperta sette giorni su sette, nel corso del 2025, Ca' Rugate è stata visitata da circa 25mila persone. "Scuole, famiglie e persone con diverse fragilità trovano così un luogo nel quale la visita torna là dove tutto comincia, nella terra" conclude Michele Tessari.

Soddisfatto anche per l'assegnazione da parte della stessa Guida Slow Wine del premio Top Wine all'Amarone della Valpolicella classico riserva Cima Caponiera 2019. (ANSA).

