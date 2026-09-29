- È Gilli di Firenze il vincitore del Premio illy Bar dell'Anno della guida "I Migliori Bar d'Italia 2027 del Gambero Rosso", realizzata in collaborazione con illycaffè, azienda globale di caffè. Nel capoluogo toscano premiata una delle pasticcerie più antiche d'Italia, Caffè Gilli, che conquista il riconoscimento grazie alla capacità di custodire la propria identità storica continuando a rinnovare ambienti e proposta grazie anche a un comparto mixology di grande valore.

Sono cinque i locali selezionati in questa edizione ad aver concorso per il titolo: Caffè Vatta di Trieste, Pasticceria Sartori di Erba (Como), Gran Caffè Quadri di Venezia, Caffè Gilli di Firenze e Ritorno di Acerra (Napoli).



Il compito di valutare i finalisti è stato affidato a una giuria di esperti composta da Ciccio Sultano, illy Chef Ambassador, chef e titolare del Ristorante Duomo di Ragusa, Lorenzo Ruggeri, direttore responsabile del Gambero Rosso, Marina Savoia, curatrice della Guida I Migliori Bar d'Italia 2027, Vanina Asquini, Head of Università del Caffè di illycaffè e David Brussa, Chief Total Quality & Sustainability Officer di illycaffè. La nuova edizione della guida, sottolineano i curatori, segna una trasformazione profonda del progetto editoriale, a 27 anni dalla prima uscita. Cambiano il formato e, soprattutto, il sistema di valutazione: caffetteria e proposta gastronomica non vengono più giudicate separatamente.



In questa edizione, sono 912 i bar selezionati e 140 i nuovi ingressi in guida. A livello regionale, la Lombardia si conferma il territorio con il maggior numero di indirizzi presenti (135), seguita da Sicilia (79), Emilia-Romagna (78), Lazio (72) e Toscana (68).

Sono 57 i locali insigniti delle Tre Tazzine, il voto massimo, tra i quali 10 le insegne a conquistarle quest'anno per la prima volta: La Corte Romanengo, a Genova; Pan a Milano; Allegra a Bologna; Forno Brisa, a Bologna; Barnum Café, a Roma; Walter Musco, Roma; Bistrot Zì Rosa, a Sant'Anastasia (Napoli); DaMa Italian Bakery, a Bari; Charleston Café, a Palermo; Morettino Caffè Palermo, a Palermo. (ANSA).

