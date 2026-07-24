(ANSA) - ROMA, 24 LUG - Il 95,6% degli italiani beve ogni giorno caffè, quasi sei su dieci (59,9%) ne consumano due o tre tazzine e oltre sette su dieci prestano attenzione alla sua preparazione a casa. È quanto emerge da una indagine condotta da AstraRicerche per La Pavoni- Macchine per caffè, che fotografa un Paese sempre più interessato a comprendere cosa si nasconda dietro un espresso di qualità. Con lo studio è presentato il decalogo dell'espresso perfetto firmato dal Coffee specialist Nicolò Zorloni.

La ricerca registra che quasi un consumatore su due (49,8%) si riconosce già, con diversi livelli di esperienza, nella cultura dell'home barista: il 16,2% si considera esperto e dedica tempo alla sperimentazione, mentre il 33,6% si definisce appassionato e desideroso di migliorare. E' rilevato inoltre che un ulteriore 26,8% vorrebbe acquisire maggiori conoscenze.

Complessivamente, il 76,6% manifesta un interesse attuale o potenziale verso una cultura domestica del caffè più evoluta.

Tra gli altri dati dati rilevati emerge che che il 71,4% degli italiani, soprattutto uomini, Millennials e GenX, presti molta o abbastanza attenzione alla preparazione. Qualità e freschezza della miscela (57,5%), pulizia e manutenzione della macchina (51,3%) sono considerati i principali fattori per ottenere un buon espresso, insieme a macchina (33,1%), macinatura (32,8%), qualità dell'acqua (30,8%) e tecnica di preparazione, tra dose, pressione e tempi (29%).

Tra le indicazioni del decalogo dell'espresso perfetto, articolato in dieci punti, quello, ad esempio, di macinare sempre solo la dose necessaria, di distribuire il caffè in modo uniforme, di scegliere con cura l'acqua, e di pulire la macchina ogni giorno. (ANSA).

