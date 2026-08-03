(ANSA) - CAGLIARI , 03 AGO - Trenta cantine da tutta la Sardegna in vetrina, un ricco programma culturale, musica dal vivo, street food d'autore e migliaia di visitatori attesi.

Il 7 agosto Cabras ospita Calici di Stelle. Organizzata dal Movimento Turismo del Vino Sardegna guidato da Valeria Pilloni, l'8/a edizione regionale di Calici di Stelle, grazie alla collaborazione con il Comune trasformerà, dalle 19 a mezzanotte, il centro lagunare nella capitale del vino della Sardegna. Tra piazze, vicoli e scorci ricchi di storia, il pubblico potrà incontrare i produttori e degustare oltre 150 etichette in un contesto dove la cultura del vino dialoga con due simboli dell'identità cabrarese: la Vernaccia di Oristano e la Bottarga di Muggine. Inaugurazione alle 19 alla Cantina Contini, con la tavola rotonda "Il Vino come Destinazione - Strategie e prospettive per un turismo attivo tutto l'anno". Intervengono Valeria Pilloni; Alessandro Contini, Cantina Contini; Andrea Abis, sindaco di Cabras; Francesco Agus, assessore regionale dell'Agricoltura; Roberto Ripa, giornalista. Dalle 19.30 via alle degustazioni lungo il percorso del centro storici.

Dalle 20 in piazza Eleonora, spazio anche alla gastronomia con Eat's Calici di Stelle, con lo street food d' autore. Spazio alla musica dalle 19 con Lauretta Dj piazza Eleonora; alle 21, in piazza Vittorio Emanuele III è la volta degli Space Germs e alle 21.30, in piazza Azuni, della Scuola Civica di Musica. Gran finale dalle 22 con il DJ set di Simon, ancora in piazza Eleonora. "Oggi il Movimento riunisce 40 cantine in tutta l'Isola e 30 saranno protagoniste a Cabras. È la più ampia rappresentazione del vino sardo in un unico evento e, per questo, possiamo considerarla la capitale dell'enoturismo della Sardegna. La nostra associazione mette insieme piccole aziende artigianali e grandi realtà storiche, accomunate dalla volontà di promuovere il territorio attraverso il vino".

Condivide l' entusiasmo Andrea Abis. "Calici di Stelle rappresenta una delle principali novità dell'Estate Cabrarese.

Oltre 150 etichette e 30 cantine racconteranno la straordinaria ricchezza vitivinicola dell'Isola, creando un dialogo con il patrimonio culturale, gastronomico e identitario di Cabras". (ANSA).

