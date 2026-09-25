(ANSA) - VENEZIA, 25 SET - Nel 2025 in Veneto sono registrati 1.738 agriturismi attivi, in aumento del 3,3% rispetto all'anno precedente. Quasi un terzo delle strutture si concentra nel Veronese, con 525 aziende (30,2%), seguito da Treviso con 384, Vicenza con 245, Padova con 205, Belluno con 162, Venezia con 159 e Rovigo con 58. Il dato emerge dal numero di settembre di "Statistiche Flash" elaborato su dati Istat dall'Ufficio di Statistica della Regione.

E' soprattutto la domanda a raccontare la crescita del comparto: gli arrivi negli agriturismi che offrono alloggio sono passati dai 339mila del 2019 ai 486mila del 2025, con un incremento del 43,4%. Le presenze hanno raggiunto 1,4 milioni, in crescita del 28,8% rispetto al periodo pre-pandemico.

Il Veneto si colloca così al terzo posto in Italia per numero di presenze in agriturismo, dopo Toscana e Trentino-Alto Adige.

Nei primi sette mesi del 2026, i dati provvisori segnano un ulteriore +2,4% degli arrivi e +1,1% delle presenze rispetto allo stesso periodo del 2025.

"L'agriturismo è ormai parte a pieno titolo del modello turistico veneto - sottolinea il vicepresidente e assessore al Turismo Lucas Pavanetto -. Il visitatore cerca sempre più luoghi nei quali vivere un'esperienza 'slow', trovare prodotti del territorio, soggiornare nella natura, scoprire paesaggi".

Il 69,4% degli agriturismi offre alloggio, il 54,9% ristorazione, mentre il 25,9% vende direttamente prodotti della propria azienda. Il 15,7% propone corsi o attività di fattoria didattica, il 5,1% attività naturalistiche e il 4,3% attività sportive come equitazione e mountain bike. Le attività "secondarie" delle imprese agricole valgono complessivamente 419 milioni, pari al 4,9% del valore complessivo della produzione agricola regionale.

Per l'assessore all'agricoltura Dario Bond "l'agriturismo racconta bene, tra le altre cose, il cambiamento di prospettiva dell'agricoltura veneta. L'azienda agricola resta il cuore dell'attività ma intorno a quella produzione costruisce ospitalità, ristorazione, vendita diretta, educazione e conoscenza del territorio. E' una trasformazione importante perché significa creare più valore a partire da quello che già esiste, dalla terra, dal lavoro degli agricoltori, dai prodotti di qualità, dal paesaggio e dalle tradizioni rurali". (ANSA).

