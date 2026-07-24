(ANSA) - ROMA, 24 LUG - Sul fronte ittico, la pesca è stata condizionata dal maltempo nelle zone del nord Adriatico, tuttavia, nei mercati è possibile trovare prezzi convenienti per gli specie maggiormente pescate. In particolare, le alici.

Ottimo momento per il tonnetto Alletterato, all'ingrosso sui 6,50 euro/kg. Per gli amanti dei crostacei è il momento ideale per il gambero rosa, le cui pezzature maggiori sono disponibili all'ingrosso intorno a 9,00 euro/kg mentre scendono sui 3,00 euro/kg quelli più piccoli.

E continua il buon momento per la pesca dei moscardini, stabili tra gli 8,00 e gli 11,00 euro/kg gli esemplari più grandi, mentre i piccoli, molto ricercati, possono raggiungere anche i 20,00 euro/kg. (ANSA).

