BRUXELLES - "Il legame tra allevamento e il suo territorio ha un valore economico, sociale e culturale. E i prodotti zootecnici sono molto più che semplici alimenti: sono l'espressione di un territorio, della sua storia, della sua cultura. E ogni regione d'Europa ha i propri". Lo ha sottolineato il vicepresidente della Commissione Ue,Raffaele Fitto, presentando a Strasburgo la strategia Ue per la filiera zootecnica e il piano Ue per le proteine. "È questa la diversità che dobbiamo proteggere", ha aggiunto, sottolineando che "le soluzioni territoriali sono al centro di questa strategia". Il responsabile Ue per la Coesione ha ricordato che la filiera oggi è sottoposta a "notevoli pressioni" tra cui ha citato la "concorrenza globale, la necessità di rimanere redditizia e le aspettative della società in materia di benessere degli animali".

#IMCAP

"Cofinanziato dall'Unione europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione europea. Né l'Unione europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili".



