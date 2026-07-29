(ANSA) - ROMA, 29 LUG - Con 4 miliardi di risorse del Pnrr destinati alle filiere alimentari, Ismea, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare, centra e supera l'obiettivo arrivando al 30 giugno scorso con una contrattualizzazione di progetti vicina al 99% contro il 95% richiesto.

Di questo e dei dati finali legati alla gestione Pnrr attuata da Ismea si parla nell'appuntamento di AnsaIncontra con il direttore generale Sergio Marchi, alle 12 di giovedì 30 luglio su Ansa.it.

I principali obiettivi dei contratti sostenuti dal Pnrr per le attività di filiera in particolare riguardano il clima e l'ambiente, l'innovazione e la digitalizzazione delle imprese.

Il dg di Ismea fa anche il punto sulla Banca nazionale delle terre agricole e lancia il nuovo tutorial per partecipare alla 9/a edizione dell'acquisizione di terreni coltivabili. (ANSA).

