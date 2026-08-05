- Gibellina nel trapanese e Marino, nei Castelli Romani, da oggi fanno squadra con un accordo di collaborazione pluriennale tra la cooperativa multiregionale nata in Sicilia Cantine Ermes e la storica cantina dei Castelli Romani Gotto d'Oro per valorizzare il territorio laziale e rafforzare la presenza dello storico marchio da oltre ottant'anni protagonista delle Doc Marino, Castelli Romani e Frascati.



L'intesa, viene precisato in una nota, nasce dall'incontro tra due realtà accomunate da una solida cultura cooperativa e dall'adesione all'A.G.C.I. - Associazione Generale delle Cooperative Italiane. Gotto d'Oro continuerà a presidiare l'intera attività produttiva - dalla trasformazione delle uve all'imbottigliamento - mentre Cantine Ermes affiancherà la cooperativa laziale nella gestione dei rapporti con i soci, assumerà la licenza d'uso dei marchi e metterà a disposizione il proprio know-how commerciale per accompagnarne il percorso di sviluppo e rafforzarne il posizionamento sui mercati. La forza lavoro dello stabilimento di Marino non subirà, in virtù di questa partnership, alterazioni.



"Cantine Ermes si caratterizza per la sua operatività multiregionale e per la propria vocazione a rappresentare l'Italia del vino . sottolinea Rosario Di Maria, presidente di Cantine Ermes. Il dialogo con Gotto d'Oro, portando avanti un progetto condiviso a medio-lungo termine, porterà le due aziende a crescere in maniera sinergica. Per Cantine Ermes il Lazio sarà l'ottava regione italiana nella quale verrà organizzata la vendemmia e da inizio settembre inizieranno i primi conferimenti. È un impegno che portiamo avanti con grande senso di responsabilità nei confronti degli oltre 3.000 viticoltori che credono in questo progetto e che rappresento, ai quali si aggiungono da oggi i soci di Gotto d'Oro".

"Questo accordo sancisce una sinergia tra due realtà cooperative che condividono gli stessi valori: la centralità dei soci, la valorizzazione del territorio e la qualità. Grazie a questa alleanza, le due cantine guardano al futuro con maggior forza, consapevoli che la collaborazione rappresenta uno dei principali strumenti per continuare a crescere e creare valore nel tempo" sottolinea Luca Del Gallo di Roccagiovine, presidente di Gotto d'Oro. (ANSA).

