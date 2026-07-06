(ANSA) - ROMA, 06 LUG - Sequestro di oltre 9,2 tonnellate di prodotti fitosanitari illegali per un valore di circa 372mila euro, oltre alla contestazione di 40 violazioni amministrative per un importo sanzionatorio di 263mila euro. E' il bilancio dell'operazione interregionale dei militari del Reparto Carabinieri per la Tutela Agroalimentare di Parma, nell'ambito di un'articolata attività di controllo svoltosi nell'ultimo semestre finalizzata alla verifica della corretta gestione dei prodotti fitosanitari, anche in relazione alla tutela della salute del consumatore. L'intervento, volto a contrastare l'uso di sostanze revocate o prive di autorizzazione in agricoltura biologica e convenzionale, ha interessato le regioni Emilia-Romagna, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia.

L'attività si inserisce nell'ambito di specifici e mirati controlli svolti nel rispetto delle linee di d'azione operative concordate nell'ambito della Cabina di Regia per i controlli amministrativi, costituito in seno al Masaf.

L'attività complessiva ha visto l'esecuzione di 97 controlli sul territorio e ha portato alla luce condotte illecite potenzialmente pericolose per la salute umana, l'ambiente e la biodiversità. A conclusione dell'attività, è stato deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria il titolare di un'attività economica per gestione illecita di rifiuti pericolosi, avendo rinvenuto 35 diverse tipologie di fitofarmaci revocati e stoccati in modo non conforme. (ANSA).

