(ANSA) - ROMA, 28 OTT - Non conoscono crisi le caramelle: nel primo semestre del 2026, secondo i dati NielsenIQ, il settore ha mantenuto stabile il fatturato in 293 milioni di euro rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, con 25,8 milioni di kg di caramelle vendute. Si confermano, tra l'altro, il prodotto dolciario più consumato durante la festa di Halloween (65%), superando cioccolatini (56%), snack (38%) e biscotti (32%).

Secondo Unione Italiana Food, nel 2025 le vendite nel mese di ottobre sono state più alte dell'11,4% rispetto alla media mensile, per un valore di oltre 55 milioni di euro. Una festa che viene festeggiata in media da circa 11 milioni di italiani di ogni età, con un indotto economico pari a circa 300 milioni di euro.

A trainare il comparto nel semestre 2026 sono state le caramelle dure e ripiene con 9,9 milioni di kg, seguite da quelle gommose con 9,4 milioni di kg . Anche sul fronte dei gusti emergono preferenze ben definite; gli agrumi (44%) si piazzano in testa alla classifica dei sapori più amati dagli italiani, seguito da menta forte o balsamica (39%) e liquirizia (36%); tra le varianti più apprezzate anche menta, eucalipto e anice (34%), e frutti di bosco (27%). (ANSA).

