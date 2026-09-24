(ANSA) - ROMA, 24 SET - "È con un senso particolarmente profondo di tristezza e di perdita che vi invio questo messaggio per l'apertura della sedicesima edizione di Terra Madre, la prima dopo l'improvvisa e tragica scomparsa dell'incomparabile Carlo Petrini. Posso soltanto immaginare quanto sarà diverso l'incontro di quest'anno senza la sua presenza così unica e speciale". Lo sottolinea re Carlo III nel suo messaggio inviato in occasione di Terra Madre Salone del Gusto 2026 che si apre oggi a Torino.

"Conservo i ricordi più cari possibili di Carlo nel corso di tutti gli anni in cui ho avuto il privilegio di conoscerlo. - continua il sovrano britannico nel testo cui darà lettura l'ambasciatore britannico Stephen Hickey, alla presenza tra gli altri del presidente della Repubblica Sergio Mattarella - Tutti i miei incontri con Carlo hanno significato moltissimo per me.

La sua passione, la sua ardente umanità e il suo umorismo mi hanno sempre sollevato il morale e, come per tanti altri, sentirò la mancanza della sua presenza vitale e insostituibile nelle nostre vite più di quanto potrò mai esprimere a parole".

Carlo III ricorda inoltre l'ultimo suo incontro con il fondatore di Slow Food, a Ravenna, "durante la nostra memorabile visita di Stato in Italia lo scorso anno" e sottolinea: "Carlo rappresentava il buon senso, l'umanità e i valori civili in un mondo che ne ha così disperatamente bisogno...".

Nel messaggio sua maestà re Carlo omaggia quindi l'eredità lasciata da Petrini che, scrive, "continua a essere più viva che mai. Il suo invito a partecipare al primo incontro di Terra Madre nel 2004 si rivelò indimenticabile sotto ogni aspetto e lasciò in me un'impressione immensa. Oggi, a più di vent'anni di distanza, la missione del movimento Slow Food appare più cruciale e urgente che mai". Il messaggio tocca anche temi centrali per Carlo III: "Sono profondamente toccato dal fatto che l'incontro di quest'anno si concentrerà sulla biodiversità come fondamento della Natura. La biodiversità sostiene non soltanto il cibo buono, pulito e giusto per il quale tutti voi lavorate con instancabile dedizione, ma anche l'armonia essenziale da cui dipendono tutta la vita e la sua prosperità".

E per finire un appello, rievocando le parole proprio del fondatore di Slow Food: "In questi giorni carichi di ansia e di sfide, posso soltanto esortarvi a rimanere allo stesso tempo ambiziosi e fiduciosi, ricordando l'esortazione di Carlo: 'Chi semina utopia, raccoglie realtà'. Prego affinché lo spirito di Carlo vi guidi e affinché i vostri lavori portino molti frutti".

(ANSA).

