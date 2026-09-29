- E' in forte evoluzione la spesa degli italiani che mettono sempre più nel carrello della spesa alimenti ricchi in proteine e fermenti lattici, privi di lattosio e di antibiotici, adatti a vegani e plant based, a basso tenore di zuccheri e grassi, con pochi residui e provenienti da filiere controllate. Non manca il rispetto della tradizione, con prodotti realizzati in modo artigianale e lavorati a mano.



A individuare, misurare e raccontare le tendenze che stanno modificando l'approccio alla spesa alimentare è la nuova edizione dell'Osservatorio Immagino di Gs1 Italy che ha monitorato l'andamento delle vendite e il trend annuo a valore e volume di oltre 100 claim e altre informazioni presenti sulle etichette di oltre 103 mila prodotti alimentari venduti in ipermercati, supermercati e negozi a libero servizio in Italia.



Il free from si conferma il fenomeno più importante e diffuso nella spesa alimentare degli italiani: è arrivato a rappresentare il 24,4% dei prodotti rilevati e il 29,4% del loro incasso. A guadagnare spazio nel carrello della spesa italiana sono anche i prodotti rich-in, ossia con un alto tenore di sostanze nutritive. Il fenomeno - secondo gli analisti - è in continua crescita, di cui l'Osservatorio Immagino monitora 13 claim che nel 2025 hanno accomunato 12.077 prodotti con oltre 5,9 miliardi di euro di sell-out. Il lifestyle rappresenta - secondo lo studio - un'altra forza che sta cambiando l'assetto dei consumi di food & beverage.

La ricerca segnala che considerando solo i prodotti destinati a specifici stili di vita, l'Osservatorio Immagino ha individuato 5.776 referenze con 3,2 miliardi di euro di sell-out e un trend annuo di +3,1% a valore e di +2,1% a volume. Il claim dominante è "veg", con 5.397 prodotti e oltre 3 miliardi di euro di vendite, e con un trend annuo positivo: +2,5% a valore e +1,6% a volume. Infine i prodotti alimentari sulle cui etichette compare un riferimento alla qualità e alla tradizione per i quali gli italiani nel 2025 hanno speso più di 3,5 miliardi di euro. (ANSA).

