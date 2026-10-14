(ANSA) - ROMA, 14 OTT - Il caso Coop al centro della 39esima edizione del premio Marketing per l'Università, il contest promosso dalla Società italiana marketing (Sim) che ogni anno coinvolge oltre 3mila giovani studenti in tutta Italia.

Presentata all'Università La Sapienza a Roma, l'iniziativa si inserisce nella riflessione sul valore del cibo avviata da Coop nel 2026 e destinata a proseguire nel 2027. L'obiettivo è indagare, attraverso lo sguardo dei giovani, l'evoluzione della cultura alimentare italiana e il ruolo futuro della grande distribuzione. Gli studenti saranno chiamati a confrontarsi con una realtà peculiare nel panorama della Grande distribuzione organizzata, storica interprete dei cambiamenti nel rapporto tra italiani e alimentazione. I partecipanti dovranno proporre progetti innovativi su più fronti: dall'assortimento all'esperienza nei punti vendita, passando per comunicazione, servizi digitali e campagne. Attraverso incontri in oltre 30 atenei italiani, gli studenti incontreranno direttamente i rappresentanti territoriali di Coop.

"È un'occasione importante per mettere in pratica i concetti appresi e gareggiare con colleghi di tutta Italia", dichiara Enrico Bonetti, presidente del Premio e docente all'Università "Luigi Vanvitelli", ricordando le oltre mille squadre in gara.

Daniele Dalli, presidente Sim e docente all'Università di Pisa, evidenzia la duplice natura di Coop, grande impresa distributiva e realtà cooperativa, come elemento chiave per elaborare soluzioni concrete e realistiche. Infine, Albino Russo, direttore Ancc-Coop (Associazione nazionale Cooperative Consumatori) definisce la collaborazione "una tappa della Coop Youth Experience, percorso pluriennale di ascolto e coinvolgimento delle giovani generazioni, fondamentale per anticipare i bisogni dei consumatori e valorizzare il patrimonio della cucina italiana, riconosciuto dall'Unesco a fine 2025".

(ANSA).

