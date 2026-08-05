(ANSA) - ROMA, 05 AGO - Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione Tommaso Foti e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, ha approvato un decreto-legge in materia di obbligo di compostabilità di determinate tipologie di imballaggi. E' quanto si legge nel comunicato finale del Cdm.

Il provvedimento introduce nel Codice dell'ambiente (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) "l'obbligo, per specifiche categorie di imballaggi, di essere immessi per la prima volta sul mercato nazionale soltanto se biodegradabili e compostabili e certificati come tali. L'obbligo riguarda gli imballaggi impiegati per il confezionamento di prodotti ortofrutticoli freschi, nel settore della ristorazione e del catering, per le monoporzioni alimentari e nel settore dell'ospitalità".

"La tempestiva entrata in vigore della disciplina è la condizione posta dal regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio per potersi avvalere, in presenza di adeguati sistemi di raccolta e trattamento della frazione organica, della facoltà di assoggettare tali categorie a requisiti di compostabilità in luogo di quelli di riciclabilità.

La misura è volta a preservare la continuità produttiva della filiera nazionale delle bioplastiche compostabili e dei settori economici che ne impiegano gli imballaggi". (ANSA).

