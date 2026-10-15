(ANSA) - ROMA, 15 OTT - Agricoltrici, ricercatrici, educatrici e imprenditrici che lavorano per trasformare i territori e aprire opportunità alle generazioni future. Donne che combattono ogni giorno contro fame, povertà e crisi climatica attraverso la tutela della biodiversità e l'innovazione. Oggi l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (Fao) ha riconosciuto il loro impegno celebrando 100 "Eroine nei Sistemi Agroalimentari e nello Sviluppo Rurale". L'iniziativa, lanciata per celebrare l'Anno Internazionale della Donna Agricoltrice 2026, si è tenuta a Roma nel quadro del World Food Forum e in occasione della Giornata Internazionale delle Donne Rurali.

Aprendo la cerimonia presso la sede dell'organizzazione, il Direttore Generale QU Dongyu ha ricordato l'insegnamento di sua nonna, sottolineando l'importanza del sapere tramandato nel tempo: "Tutto ciò che ho imparato da lei, lei l'ha imparato dalle generazioni di donne che l'hanno preceduta. Ed è così che la conoscenza cambia il mondo." Rivolgendosi poi alle vincitrici - tra cui figurano agricoltrici, imprenditrici, ricercatrici ed educatrici - ha aggiunto: "Attraverso villaggi e città, montagne e coste, foreste e campi, state facendo cose straordinarie."

Il percorso di selezione, caratterizzato da criteri di trasparenza ed equilibrio geografico, ha visto l'agenzia vagliare ben 609 candidature provenienti da 131 Paesi membri. Dopo diversi turni di valutazione, la Fao aveva annunciato 99 Eroine nei giorni precedenti la cerimonia, per poi completare la lista durante l'evento con l'annuncio della centesima eroina, la cinese Yin Yuzhen. La donna è stata insignita del premio per la sua opera decennale di riforestazione nella Mu Us Sandy Land, dove è riuscita a piantare oltre otto milioni di alberi e a recuperare quasi 5mila ettari di terreno desertificato intorno alla sua casa, restituendo futuro e sostenibilità all'agricoltura locale.