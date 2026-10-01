(ANSA) - NAPOLI, 01 OTT - Quattro giorni per celebrare il compleanno dell'associazione Certoconsumo: in Piazza degli Artisti nel quartiere Vomero, a Napoli, eventi si svolgono da oggi al 4 ottobre. "I consumatori - sottolinea una nota - potranno entrare a stretto contatto con i prodotti di eccellenza del territorio, ascoltare le loro caratteristiche attraverso i workshop con esperti e giornalisti, assaggiarli nelle ricette degli show cooking ed acquistarli sui banchi degli stand che fanno da corollario all'evento".

Afferma l'avvocato Vincenzo Vitiello, presidente nazionale di Certoconsumo: "L'evento Villaggio Certoconsumo vuole mettere in risalto la qualità e la sicurezza alimentare per la tutela della salute dei consumatori. La qualità e la sicurezza alimentare sono due pilastri fondamentali e interconnessi che garantiscono che il cibo sia sicuro per la salute e risponda a standard elevati di valore nutrizionale e sensoriale. Certoconsumo - prosegue - informerà i consumatori sulla sicurezza alimentare che riguarda l'assenza di rischi e contaminazioni (chimiche, fisiche o biologiche) che possono nuocere alla salute umana e sulla qualità alimentare che riguarda le caratteristiche organolettiche (sapore, odore), il valore nutrizionale, la provenienza territoriale e la sostenibilità del prodotto. La nostra missione è cibo di qualità per la salute dei consumatori".

Sono diversi i prodotti che sarà possibile trovare sugli stand. "Al Villaggio Certoconsumo - si afferma - non mancheranno arrosticini, salumi e formaggi come il caciocavallo irpino, pane e focacce ed ancora sottoli, olive e taralli, norcini, mozzarella di bufala campana, taralli, focacce, vini selezionati e liquori tipici. E poi pasticceria siciliana e arancini". Si parte oggi con l'inaugurazione alla quale parteciperanno la presidente della V Municipalità, Clementina Cozzolino, e la responsabile di Certoconsumo Cittadinanza Attiva Umanitaria Silvana Cicillini che afferma: "Abbiamo cercato di mettere insieme esperti e produttori per offrire un panorama completo e gustoso ai consumatori che vorranno passare qualche ora con noi". (ANSA).

