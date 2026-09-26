- Ci sono modi di dire che talvolta rispecchiano concretamente la realtà e sul litorale romano, dopo il caldo persistente di questa estate, non si veramente che pesci pigliare. Ma l'allarme purtroppo è diffuso, come è emerso a Cabras nei giorni scorsi in occasione del Festival della Bottarga dove la cittadinanza tutta ha ascoltato attonita l'allarmante rapporto degli esperti sulle conseguenze del cambiamento climatico. Pescatori e ristoratori sembrano aver perso certezze sulla stagionalità della catture e sulle rotte che portavano alle aree di pesca ottimali specie per specie.

A Fiumicino, lo chef Gianfranco Pascucci del ristorante stellato "Pascucci al Porticciolo" parla con l'ANSA di perdita di certezze sia per i pescatori che per i ristoratori: "è settembre, tempo di riproduzione delle seppie sotto costa, ma non vediamo barche uscire: acque calde, specie invasive aggressive, hanno cancellato ogni regola per le catture. Anche le mazzancolle sono sparite. Tutto sembra in ritardo di almeno venti giorni. E' una variabilità che non permette di far programmi, sembra che anche il mare stia correndo ai ripari col ritorno di alcune specie sparite. La sensazione è quella di perdita di riferimenti per una transizione verso non si sa cosa.

E questo avviene anche con l'orto, dove si programmano le semine ogni 15 giorni, si naviga a vista. Quel che certo sono i rincari, il pesce costa mediamente un 30% in più. Di buono c'è, tuttavia, che ora si è preso coscienza del valore del pescato, prendendo a cuore il tema della conoscenza e del rispetto del mare. Non si parla più di pesce povero, perché tutto è importante a tavola. Anche alle aste del pesce, prima si comprava la barca intera, poi cassette sempre più piccole.

L'anno scorso quelle di totani erano da 6 kg, ora dimezzate a tre. E ciò - conclude - evita anche lo spreco in cucina".

(ANSA).

