(ANSA) - GIULIANOVA, 16 LUG - Il porto di Giulianova si trasforma in un palcoscenico dedicato alle eccellenze del mare Adriatico: nell'ambito di 'Caliscendi', la rassegna estiva che celebra l'identità marinara e il patrimonio enogastronomico della costa teramana, il GAL Pesca Abruzzo porta in scena un percorso degustativo d'élite dedicato al pescato locale.

Ad aprire la serata è stato lo chef stellato Davide Pezzuto del ristorante 'D.one' di Montepagano, protagonista del primo appuntamento live dedicato alle eccellenze dell'Adriatico. La sua creazione ha avuto al centro la vongola nostrana, reinterpretata attraverso un piatto capace di evocare il legame tra cucina e territorio: la 'Ghiaia di mare'. Una composizione ispirata a una passeggiata sulla spiaggia, con piccoli 'sassolini' realizzati con acqua, farina e pane attraverso un particolare processo di lavorazione, accompagnati da alghe e vongole locali. Un racconto gastronomico che richiama il paesaggio costiero e valorizza uno dei prodotti simbolo della marineria abruzzese.

"L'importanza è trasmettere passione per il nostro territorio e per questa iniziativa che avvicina le persone alle nostre specialità di mare - ha spiegato Pezzuto -. Ho voluto proporre la vongola nostrana in un modo che raccontasse proprio la nostra costa, il nostro mare e le nostre origini".

Per lo chef la valorizzazione del pescato passa dalla consapevolezza e dal rispetto della filiera. "Bisogna rispettare le stagioni - ha detto - i tempi della natura e promuovere i nostri prodotti a chilometro zero. Significa sostenere gli artigiani e tutti coloro che lavorano nella filiera, creando un sistema virtuoso che porta benefici all'intero territorio".

Dopo l'intervento di Pezzuto, il percorso è proseguito con l'appuntamento affidato allo chef Antonio Lerro, dedicato ai tesori della piccola pesca artigianale, mentre in serata Silvestro Gervasini e lo chef Gianluca Durillo saranno protagonisti dell'ultimo show cooking dedicato al racconto e alla preparazione del tradizionale brodetto alla giuliese.

L'evento rientra nel progetto 'Blu come l'Abruzzo', promosso dal GAL Pesca Abruzzo nell'ambito del FEAMPA 2021-2027, con l'obiettivo di valorizzare la filiera ittica regionale, tutelare la biodiversità dell'Adriatico e promuovere un consumo sempre più consapevole del pescato locale. (ANSA).

